Sugárzik róluk a szerelem.

Az Ázsia Expressz című utazós reality forgatásán megélt kalandok után újabb különleges helyet fedez fel együtt Krausz Gábor és szerelme, Mikes Anna. Erre utal legalábbis az a bejegyzés, amelyet a mesterdiplomás tánctanár kitett az Instagram-oldalára.

A Dancing with the Stars legutóbbi évadának győztesei, akik szerelmüket éppen a showműsornak köszönhetik, egy olaszországi kisvárosból, Taorminából jelentkeztek be. Mint kiderült, ez a szicíliai utazás azért is olyan különleges a táncosnő és a séf számára, mert ez az első nyaralásuk kettesben.

Első közös nyaralásunk. Álom utazás, pont olyan, amire már nagyon régóta vágytunk

– árulta el a táncosnő a posztban, melynél sorra zsebelték be a dicséreteket.