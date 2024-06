Szerinte régebben a szakmáról, a zenéről szólt minden, nem a celebségről.

Keresztes Ildikó idén nyáron tölti be a 60. életévét, melynek kapcsán a hot! magazinnak adott interjút. Az énekesnő visszaemlékezett a zenei karrierje kezdetére, illetve arról is beszélt, mit gondol a mostani tehetségkutatókról, hisz anno ő is is kipróbálta, milyen a zsűriszékben ülni.

Néha csak néztem, miért én ülök a zsűriben. De olyan emberek voltak mellettem, akikkel jó volt együtt dolgozni. A szakmáról, a zenéről szólt minden, nem a celebségről. Ma már olyan irányba mentek el a műsorok, amit nem vállalnék, amik a lelkemet rombolják

– idézi a Blikk Keresztest, aki hozzátette: a Sztárban Sztárt és a Csináljuk a fesztivált! című műsorokat örömmel vállalta, mivel véleménye szerint azok a zenéről szóltak. Az x-faktoros korszakából pedig ma is baráti viszonyt ápol több versenyzőjével.

A zenei karrierjét illetően Keresztes úgy érzi, a neveltetésének köszönheti, hogy a színpadi lét mellett sem kezdett önpusztító életmódba.

A szüleim egy amatőr színjátszó társulatban ismertek meg egymást, onnan is örökölhettem valamit. De normális családból jövök, konzervatív nevelést kaptam, megvan bennem az erdélyi identitás, hűség, az értékek, a sport hozománya, hiszen válogatott szinten tornáztam. Ugyanakkor született hippi vagyok, röpködök, de nem lettem az ital, a kábítószerek rabja, önpusztító, a családi kötődés kontrollált.

Bár rövidesen közeleg az énekesnő 60. születésnapja, idén biztosan nem tart majd jubileumi koncertet, a nehéz éve miatt ezt inkább jövőre szervezné meg.