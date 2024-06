Továbbra sem telik el úgy nap, hogy Taylor Swift neve, vagy kapcsolata nem kerül be a hírekbe, így a mai sem lehet ez alól kivétel.

Az amerikai énekesnő és párja, az NFL-játékos Travis Kelce 2023. szeptemberében kezdtek el randevúzni, az álompár pedig a bennfentesek, és ő maguk elmondása szerint is azóta is a rózsaszín ködben élik az életüket. Ugyan az énekesnő körüli őrült hype miatt nem meglepő, hogy már így is temérdek információ napvilágot látott kettejükről, most a sportoló elárulta azt is, mikor volt az a pillanat, amikor menthetetlenül beleszeretett Swiftbe.

Azután kezdtem igazán beleszeretni, hogy kijött a meccseimre. Nagyon öntudatos, de az első perctől kezdve tudott azonosulni ezzel a helyzettel is, az pedig ahogyan a családdal és a barátokkal bánt teljesen levett a lábamról

– mondta a Barstool Sports Bussin With The Boys podcastjében Kelce.

A sportoló hozzátette, annak ellenére, hogy ugyan próbálták titokban tartani a nyilvánosság előtt azt, hogy egy párt alkotnak, csapattársai mindvégig mellettük álltak, így idővel már egyáltalán nem akarta rejtegetni azt, ami kettejük között van.

Amennyire csak tudtuk, magunk között tartottuk, de egyszer eljött egy meccsre, és onnan minden kipattant. Így hiába akartuk megvédeni a kapcsolatunk, tudtam, hogy nem arról kell szólnia ennek, hogy eltitkolunk valamit. Az volt bennem, hogy büszke vagyok rá, és világgá akarom kürtölni, hogy ő az én barátnőm

– emelte ki az amerikaifocista.