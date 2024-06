Tóth Gabi válása és új párkapcsolata a mai napig borzolja a kommentelők kedélyeit, az állandó kritikával szembesülő előadó pedig többször is hangot adott már annak, hogy mennyire nehezen élte meg az elmúlt időszakot a magánéletét ért támadások miatt.

Mivel énekesről van szó, így nem is meglepő, hogy sérelmeit, fájdalmát is a zenével gyógyítja, ezúttal pedig közösségi oldalán, napindítóként Chris Isaak nagy sikerű, Wicked Game című dalának feldolgozását tárta a követői elé.

Mindez amiatt is érdekes, mert a dal refrénje úgy szól, hogy „No, I don't wanna fall in love”, azaz nem akarok szerelembe esni. Ez alapján azonban természetesen nem lehet semmilyen komoly következtetést levonni, mivel a szám maga pontosan arról szól, hogy az előadó végre talált valakit, aki a színre lépésével megmentette a lelkét, azonban tudja, hogy a másik fél szíve össze fog törni, hiszen kegyetlen ez a világ, az elvesztésének gondolata pedig már most fáj.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, a Fricska táncegyüttes egyik alapító tagja a dal ellenére, úgy tűnik, rendkívül harmonikus kapcsolatban él, így a szám amellett, hogy valóban tartalmaz olyan részeket, amelyekkel könnyedén tud azonosulni az énekes, aligha arra utal, hogy kapcsolatuk zátonyra futott volna. Mindezt megerősíti az is, hogy Papp Máté Bence a videó alatt piros szívekkel támogatta párját, így aki eddig többet látott a feldolgozásba, most megnyugodhat.