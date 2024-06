A gyereknevelésről is mesélt a színésznő.

A Best magazin legfrissebb számában adott interjút Gregor Bernadett, aki ezúttal a magánéletéről és a szülőség kérdéséről is mesélt. Mint ismertes, a színésznő a húszas évei elején vált szülővé, de a kezdeti nehézségek őt sem kerülték el.

– idézi fel a színésznő, aki 23 évesen lett először édesanya, de ekkor még úgy gondolja, éretlen volt a szülői szerephez. Bár jól tudja, hogy nem mindig volt következetes anyaként, így sikerült jól felnevelnie a két fiát.

„Ha most ránézek a gyerekeimre, azt mondom, elég jól sikerültek. Megható, amikor mondjuk egy hosszú nap vagy vidéki fellépés után hulla fáradtan hazaérek, a gyönyörű, kisportolt 18 éves fiam megölel, és azt mondja: »Anya, nekünk olyan jó életünk van, én olyan hálás vagyok neked, hogy te ezt nekünk megadtad és megadod.« Kell ennél több egy anyának?” – vélekedett.

Ugyan anyaként sikerült jól helytállnia, a párkapcsolatai sajnos zátonyra futottak, de a színésznő jelenleg teljesnek érzi magát egyedül. Mint kiderült, az 50. születésnapján is egyedül vonult el a vidéki házába, hogy zavartalanul élvezze a természetet és távol lehessen a nyüzsgéstől.

Ha egyszer azt fogom érezni, hogy szeretném az életem megosztani valakivel, amit most nem érzek, akkor biztosan nyitott szemmel járok majd a világban. Azt kell, hogy mondjam, a társas kapcsolataimban soha nem voltam igazából önmagam. Azt a fajta függetlenséget és szabadságot, amire tudat alatt egész életemben vágytam, és amiben most élek, nem cserélném fel semmire. Most. Hogy holnap mi lesz, arról beszéljünk holnap