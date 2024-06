Így költöztette át a rozsdafarkúakat az építkezés során.

„A férfi, akinek a hajában madarak élnek” – ezt a címet lehetne adni annak a fotónak, amelyet Varga Viktor osztott meg az Instagram-oldalán. Az énekes arról számolt be követőinek, hogy hosszú raszta tincseiből fészket formált néhány rozsdafarkú fióka számára, amelyeket átköltöztetett Duna-parti házának építkezése miatt.

– jegyezte meg a Csillag születik felfedezettje, aki egyúttal az állatvédőknek is üzent.

A bigott állatvédőknek pedig üzenem, senki nem sérült meg a fénykép során, valamint, igen az anyjuk tovább eteti őket azóta is, ha nem hiszed, nézd végig a videót, a második részben már a költözés után, éppen gilisztával eteti a csecsemőket, so keep your shitty comments pls! Danke.