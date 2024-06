Gyakran váltogatják autóikat. BMW-jüket ezúttal Mercedesre cserélték.

Újabb autót választott Varga Márk, azaz G.w.M és felesége, Kulcsár Edina. Nemrégiben még úgy hírlett, hogy a rapper egy X6-os BMW-vel lepte meg várandós feleségét annak apropójából, hogy hamarosan második közös gyermekük, egy kisfiú, ám a jelek szerint az az autó eladósorba került. Egy sasszemű internetezőnek tűnt fel, hogy a házaspár árulni kezdte a luxusautót. A hirdetés szerint a jármű azonnal vihető, ha új bérlője kifizeti a 15,6 millió forint kezdőösszeget, majd később a havi 670 ezer forintot, melyben a biztosítás is benne van – írja a Ripost.

Most egy Mercedes van fókuszban.

– árulta el a realityjükben Kulcsár Edina, akinek szavait a lap idézte. Az is kiderült, hogy az új autónak a rapper fellépésein lesz szerepe, pontosabban azzal jár majd turnézni.

Még csak ma vette át Márk az autót, de most Érdre visszük, hogy lerakjuk, ahol feltuningolják egy kicsit. Itt csinálták meg anno még az én Mercedesemet is. Ezzel az autóval is ilyen dolgok fognak történni: PlayStation lesz benne, meg világítani fog a teteje. Kívülről is kap egy kis ráncfelvarrást, úgyhogy brutális lesz