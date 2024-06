Fotó: Kaszás Tamás / Index

Tavaly októberben erősítette meg a hírt L.L. Junior, miszerint sikeresen megállapodtak minden korábbi, indulatot keltő kérdésben exfeleségével, Körtvélyessy Kingával, és válásuk ezzel véglegesnek mondható. A feleknek végül a hároméves kislányuk és közös vagyonuk kérdésében is sikerült megállapodniuk.

Junior korábbi párja, Hopp Csilla is kiállt mellette a nehéz időszakban, és azt is hangsúlyozta, hogy a rapper nagyszerű édesapja közös gyereküknek, Lacikának. Bár az egykori szerelmesek már évek óta nincsenek együtt, továbbra is remek kapcsolatot ápolnak. Most a zenész közösségi oldalán köszöntötte fel kisfia édesanyját.

Isten éltesse két fiam anyukáját erőben egészségben, Csilla, légy nagyon-nagyon boldog! Bár az életünk külön úton halad tovább, mégis nagyon fontos vagy nekem, nekünk. Vigyázz magadra, és érezd magad nagyon jól! Ui : finoman a piával, haver

– írta a közös családi fotójuk mellé a rapper.