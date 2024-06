Amara után újabb különleges névre számítanak a követői.

Kulcsár Edina kérdezz-feleleket tartott az Instagramján, követői pedig ezúttal sem tartották magukban a kérdéseiket. Az egyik kérdező rögtön arra volt kíváncsi, mikor árulják el férjével, G.w.M-mel a születendő kisfiúk nevét.

– idézi a 24.hu az egykori szépségkirálynőt. A követői arra is kíváncsiak voltak, hogy ha most nem fiúgyermeket várnának, akkor próbálkoztak-e volna még a jövőben. Kulcsár válaszában azt mondta, hogy szerinte tovább próbálkozta valószínűleg.

A sztárpár családja hamarosan egy nyolcfősre duzzad, mivel az influenszer második közös gyereküket hordja a szíve alatt. Emiatt nemrég arról számoltak be, hogy elérkezettnek látták az időt arra is, hogy otthonukat bővítsék, ugyanis lassan kezdik kinőni a családi fészket. „Négy gyerek nem túl sok aggódás?” – kérdezte egy követő, amire Kulcsár így válaszolt:

A négy gyerek számomra minden! Rengeteget kell velük foglalkozni, ez tény, de én az anyaságnak szenteltem az életem. Persze ez nem azt jelenti, hogy semmi mással nem foglalkozom, mert szeretek dolgozni is, és ez is a gyerekeimet szolgálja, hiszen egyrészről azért dolgozik az ember, hogy mindent meg tudjon adni a gyermekeinek, másrészről ez egyfajta példamutatás is szerintem