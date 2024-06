A műsort visszanézve jött rá, inkább a természetes megjelenést szeretné preferálni.

Fotó: instagram

Ahogy arról az Index is írt, komoly elhatározásra jutott a Next Top Model Hungary egyik versenyzője a műsor végeztével. Alföldy Anna, miután viszontlátta magát a tévében, úgy döntött, búcsút int műszempilláinak és szájfeltöltésének, leszámolva ezzel saját elmondása szerint "kacsaszerűvé" vált ajkaival.

„Emiatt jött az elhatározás, hogy jobb lenne a természetes vonalra visszatérni, ezért felkerestem egy doktornőt, hogy találjunk erre megoldást” – mesélte akkor a modell-jelölt, aki elsődleges félelmei ellenére el is kezdte az ehhez szükséges beavatkozásokat. Pár hét elteltével pedig már látszik is az eredmény, amit Instagram oldalán, tapasztalatai megosztása mellett egy előtte-utána fotóval is megmutatott követőinek.

