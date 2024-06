Még iskolás évei alatt kóstolt bele először a munka világába.

Nádai Anikó mára az RTL egyik legfoglalkoztatottabb műsorvezetője lett, a Reggeli mellett korábban a Farm, a Házasodna a gazda, a ValóVilág, sőt saját, Anikó show című műsorának háziasszonya is volt. Előtte azonban számos más munkakörben is kipróbálta magát, Ember Márknak, a Reggeli másik műsorvezetőjének például elárulta, iskolásként sem volt rest dolgozni nyaranta, hogy így gyűjtögessen apróságokra – például sminkkészletre.

„Az első munkám meggyszedés volt, 1200 forintot fizettek egy láda meggyért. (…) Utána fagyit árultam, voltam fagyiárus, egy cukrászdában volt a kis bódé, és rendesen álltam a fagyipult mögött. Azon is csodálkoztam, hogy tudtam, melyik a csokifagyi, örültek, ha azt kapták, amit kértek. Nem is dolgoztam ott sokáig, de hát ezek ilyen nyári munkák, iskolába jártam, tök jó volt kiegészítésnek” – mesélte a 35 éves családanya, aki nemrég arról beszélt, talán a sok kritika miatt, demég mindig nem érzi magát teljes jogú műsorvezetőnek, és nem is tudja, mikor fog eljönni ez a pillanat az életében.

(via Femina)