Egyre nagyobb botrány lengi körül Billy Ray Cyrus és Firerose válását. Az énekes mindössze hét hónapnyi házasság után, május végén adta be a válókeresetet, többek között kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva. Azóta sorra derülnek ki a részletek a zátonyra futott kapcsolatról, a countrysztár nemrég azt állította, felesége nem csak kihasználta őt és hírnevét saját karrierje építése érdekében, de hazudott neki, a tudta nélkül letiltotta egyik lányát a telefonján, hogy az ne érhesse utol apját, szakításuk után pedig még több millió forintnyi dollárt költött el bankszámlájáról.

Termesztésen a 36 éves énekesnő válasza sem váratott sokat magára, most a Page Six magazinnak tálalt ki a szerinte is rémes házasság részleteiről, amelyben igazi "fogolyként" érezte magát.

„Billynek nagyon szigorú szabályai voltak. Nem volt autóm. Csak a helyi csontkovácshoz járhattam el, és havi egyszer megcsináltatni a körmeimet. Szisztematikus elszigeteltség volt, és nem volt merszem, hogy elmenjek” – kezdte Firerose, aki egy Nasville külterületén lévő farmon élt 62 éves férjével, egészen addig, amíg Cyrus ki nem rakta őt – pont azon a napon, amikor dupla maszektómiája lett volna.

A családtagokat és a barátaimat eltiltotta a látogatástól. Ha el akartam küldeni egy üzenetet, fel kellett olvasnom előtte, hogy engedélyezze. Ugyanez volt a helyzet az emailekkel is.

A nő szavait egy barátja is alátámasztotta, mint mondta, Firerose valódi börtönben volt exe mellett.

Dühöngött, teljes tüdőből kiabált velem. Megrémített, azt üvöltözte, „hülye, idióta kiba*szott p*csa, őrült k*rva.” Logikátlan volt, beteg és félelmetes

– magyarázta az énekesnő. Egyelőre vádjaira nem reagált exe.