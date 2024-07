A tévés nem is sminkelte ki magát, annyira nem készült a lánykérésre.

2017-ben, azaz idén már 7 éve, hogy Pataki Ádám megkérte Liptai Claudia kezét. A cukrász egy thaiföldi nyaraláson ereszkedett féltérdre kisfia édesanyja előtt, akit, mint most kiderült, teljes meglepetésként ért a készülődő lánykérés.

„Egy kis cselhez folyamodtam, mert azt mondtam Claudiának, hogy utazzunk ki, meg kell kint valakit látogatnunk. Nem sejtett semmit, de annyira nem, hogy a nagy kérdés előtt – amiről fogalma sem volt, hogy felteszem – amikor elindultunk még mondta is, hogy most nem sminkel, mert felesleges. Ő lepődött meg a legjobban, amikor kezemben a gyűrűvel, Marcival a kezemben megkértem a kezét” – mesélte a Sláger Reggelben az apuka, majd remekül működő kapcsolatuk motorjáról is ejtett pár szót.

„A kommunikáció mindennél fontosabb, de mi mindig azt valljuk Claudiával, hogy azért is tudunk jól együttműködni, mert egyenrangú partnerek vagyunk a házasságban. Egyikőnk sem akarja a másikat legyőzni, inkább támogatjuk, segítjük egymást. Ez és a kölcsönös bizalom, valamint a kommunikáció az alapja mindennek” – idézte Pataki szavait a Blikk.