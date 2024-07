A szépségirálynő megtörte a csendet.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Katzenbach Andreát választották meg a Miss World Hungary szépségverseny idei győztesének. A 23 éves győztes egy éven át viselheti a Magyarország Szépe címet, és képviselheti az országot a nemzetközi Miss World világdöntőn.

Most a Palikék Világa by Manna című YouTube-műsorban vendégeskedett a fiatal lány, ahol az is kiderült, hogy egy ideje már a szinglik táborát erősíti. Mint mondta, korábban már volt egy komoly párkapcsolata, de az utóbbi időszakban nem az ismerkedéssel volt elfoglalva. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lenne nyitott a szerelemre.

Én sosem megyek oda egy pasihoz, hogy 'tetszel', megvárom, hogy ők jöjjenek oda. Esetleg ha valaki tényleg nagyon tetszik, ránézek, adok egy-két jelet, de nem szoktam, úgymond, férfiakra nyomulni...

– idézi a Story Katzenbacht, aki elmondta a véleményét az internetes ismerkedésről is. Ugyan a Tinderen sosem ismerkedne, ha az Instagramon írnak rá, akkor szokott válaszolni.

Manapság eléggé elfogadott lett, hogy az interneten, mondjuk, az Instagramon keresztül írnak. Volt, hogy ott ismerkedtem. Szerintem ez megkönnyíti a férfiak dolgát...

– mondta a fiatal szépségkirálynő, akit korábban arról is vallott, hogyan érinti, hogy sokan Kulcsár Edinához hasonlítják.