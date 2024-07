Előszeretettel jótékonykodik.

Jákob Zoltán nem csupán olyan nőknek segít egy átalakítós műsor keretein belül, akik valamilyen okból esetleg nem érzik magukat szépnek, vagy nincs önbizalmuk, hanem a rászorulóknak segítő kezet nyújt. A körmös királynak is becézett multimilliárdos üzletember rendszeresen megajándékozza követőit: sokan telefont, játékkonzolt, de laptopot is kaptak már csomagtartójából. A meglepetésekről, az örömszerzésről videók is készülnek, amelyek a TikTokon tekinthetők meg.

Az egykori Nagy Ő nem véletlenül mondhatja el magáról azt, hogy ő a legtöbb követővel rendelkező magyar nyelvű tartalomgyártó a platformon.

„Kétféleképpen szeretek örömet okozni: olyanoknak, akik rászorulnak, és olyanoknak, akiknek csak úgy, de örömet okozhatok ezzel. A rászorulóknak általában pénzt és élelmiszert adományozunk, illetve telefont szoktunk adni, hogy elérjék egymást a családtagok. (...)

Az a család, aki vállalja, hogy kikerül a Jákob Alapítvány oldalára, nem csak azt kapja, amit én adok. Sokan írnak utána az alapítványnak, hogy szeretnének ők is segíteni nekik. Ez az értelme, ez nem öncélú

– nyilatkozta Jákob a Blikknek.

Mindennel együtt havi körülbelül 10 millió forintot költök adományozásra, ajándékozásra.

A követőim ajándékozása nyilván más. Néhányan kommentelik, hogy az embereknek nem erre van szüksége, de amikor egy fiatalnak egy jó minőségű laptopot, vagy telefont tudok adni, az megváltoztatja az életminőségét is. Segíti a tanulását, és ő is megtapasztalja, milyen öröm adni. Remélhetőleg ezt viszi majd tovább” – osztotta meg Jákob.