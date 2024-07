Kislánya születéséről is mesélt.

Március elején született meg Suki Waterhouse és Robert Pattinson első gyermeke. A baba pontos születésnapja, és neve sem ismert egyelőre, énekesnő édesanyja azonban most magazinfotózásra vitte kislányát, akit takarva ugyan, de a brit Vogue magazin címlapján mutatott meg a nagyvilágnak.

A képek mellett természetesen interjú is készült Waterhouse-szal, aki felidézte gyermeke születését is, s mint kiderült, a nagy pillanatnál párja is jelen volt.

„Ott volt velem, és mint minden apuka, elég ideges volt. De egy alapjáraton kissé szorongó emberhez képest nagyon nyugodt volt” –mesélte a színészről, hozzátéve: a színész pont olyan apja kislányuknak, amelyre mindig is vágyott. Már amennyire kislányra vágyott, először ugyanis sírva hívta fel saját anyját, amikor megtudta, milyen nemű lesz babájuk.

Úgy voltam vele, hogy „Ó, istenem, át kell élnem mindazt, amit te átéltél velem?" Akkora kis szemét voltam

– idézte fel a Daisy Jones & The Six sztárja, akit aztán meggyőzött szülője, a régi kellemetlen történetek ellenére nem volt olyan nehéz dolga vele még kamaszként sem, így neki sincs mitől tartania.