A heti párbaj során elő is adták mindkettőt.

Fotó: Bodnár Patrícia, Papajcsik Péter / Index

A zenei héten Young G Béci, Nemazalány és Burai Krisztián érkezett a ValóVilág 12 játékosaihoz, hogy a segítségükkel két dal is születhessen a luxusbörtön falai közt. Young G Bécinek pedig nem kicsit lehetett deja vu érzése, hiszen a beköltözős reality negyedik szériájában maga is villalakó volt. Ezúttal viszont mentor szerepben tűnt fel, és a többiekhez hasonlóan ő is elbeszélgetett a bentiekkel, sőt tanácsokkal is szolgált páraknak. Eközben persze gőzerővel dolgoztak a két csapatra osztott villalakókkal a zenei szerzeményeken, melyek több nap után végső formát öltöttek.

A 10/10 című dalon Young G és a zenei producer, Burai Krisztián dolgoztak, akiknek köszönhetően elkészült VV Ruben és támogatói csapatának, a Quattro Perfecto dala.

Nemazalány, azaz Halastyák Fanni mentorálásával, illetve szintén Burai segédletével megszületett VV Dzsigeri és támogató csapatának zenéje, a Sok millió.

A párbajon résztvevő Dzsigeri és Ruben a ValóVilág12 stúdiójában Megyeri Csillával beszélgettek, majd feszülten várták a szavazatok eredményét. k. Végül hatalmas fölénnyel Dzsigeri nyerte meg a párbajt, így Ruben számára véget ért a küzdelem a főnyereményért.