Az 51 éves artista elsősorban a leendő párja formájára kíváncsi.

Bár fél évvel ezelőtt még büszkén mutatta meg a közösségi oldalán, kivel alkot egy párt, úgy tűnik, mostanra megint a szinglik táborát erősíti Rippel Ferenc. A magát biohackernek is emlegető világrekorder artista, akinek célja, hogy 100 évnél is tovább éljen, a Tények Plusz riportjában vallott arról a minap, hogy több oka is van annak, amiért nehezen találja az igazit. Mint mondja, elvárásainak nehéz megfelelni, főleg, hogy csontkovácsként már az első randi alkalmával is szakmai szemmel tekint kiszemeltjére.

Nekem nagyon nehéz párt vagy barátnőt találni. (...) Rögtön nézem, és a gyakorlott szemem azonnal kiszúrja a hibákat. Nem lehet rögtön azzal kezdeni egy ismerkedést, hogy szia, Feri vagyok, én vagyok a barátod, és már mondom is, hogy húzd ki magad, javítsd a pozíciódon, de az biztos, hogy mint természetgyógyász én nagyon szeretek segíteni az embereknek

– fejtette ki Rippel, példát hozva arra, hogy vannak olyan országok, ahol az emberek elsősorban a kinézet alapján döntenek arról, kivel randiznak.

„Brazíliában az első lépés az ismerkedésnél, hogy milyen az alakja szinte ruha nélkül vagy fürdőruhában. Mert abban a pillanatban, ahogy az alakja, a formája tetszik, és ha a beszélgetés és a kémia is kialakul, az egy nyert ügy” – magyarázta az artista, aki 2013-ban lezajló válása óta több hölggyel is mutatkozott a nyilvánosság előtt, ám egyikük mellett sem horgonyzott le. A Blikk szerint egyik korábbi párja esetében a csokievés volt a probléma. Rippel a 2019-es szakítás után a lap szerint úgy fogalmazott: