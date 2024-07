Hannaróza szinte az egész nyarat édesapjával és annak új párjával tölti.

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolata egy igazi Disney-mesébe illik, mégis arról mentek a találgatások az utóbbi időben, hogy valami nincs rendben köztük. A séf és a táncosnő, akik a Dancing with the Stars legutóbbi évadában ismerkedtek meg, amelyet meg is nyertek, szeptember óta meg sem álltak, az Ázsia Expressz forgatása miatt ráadásul hetekig távol voltak Magyarországtól, a közösségi oldalaikra is kevesebb poszt került ki. Feltehetően ezért gondolták többen a rajongóik közül, hogy zátonyra futott a kapcsolatuk, a szerelmesek azonban eloszlatták a szakításukról szóló pletykákat.

„Próbáltuk a boldogságunkat magunknak megtartani. És tisztában vagyunk azzal is, hogy általában mi az emberek véleménye: ha túl sokat posztolunk, az a baj, mert közzétesszük a magánéletünket, ha meg keveset, akkor azt mondják, hogy már nem is vagyunk együtt. Őszintén szólva, mi senkinek nem akarunk megfelelni” – jelentették egybehangzóan a hot! magazinnak, majd arról is említést tettek, hogy első közös nyaralásuk vízválasztó volt, de a szicíliai út csak megerősítette kapcsolatukat. Mint mondják, olyan, mintha már 8-10 éve együtt lennének. Minden természetes volt köztük, még az összeköltözés is magától jött.

Egy férfinak mire van szüksége? Egy kanapé, távkapcsoló, klíma, sör a hűtőben, és minden adott. Nekem a konyha még fontos, azt nem is hagytam, maradt az én kezemben, de minden mást Anna varázsolt otthonossá

– idézte Séfek séfe sztárját a Bors. Az is kiderült, hogy éppen teraszt építenek, hogy legyen egy kiülős kis hely a kertjükben, de igazából az egész nyarukat Krausz lányához, Hannarózához igazították.

Hála Istennek, ez egy ilyen nyár lesz! Nagyon sok helyre megyünk együtt. Anna abszolút partner abban – és ezt imádom benne –, hogy nemcsak nekem teremtett otthont, hanem Han­ni­nak is, ez pedig csodálatos. (...) Amikor a Dancing ment, Hanni bejött a próbaterembe, találkoztak, beszélgettek, pedig még nem volt közünk egymáshoz Annával. Ott volt velünk a stúdióban, a próbákon, és nézte a tévében, hogyan táncolunk. Annával imádják egymást, számomra ez a legfontosabb!

– ecsetelte a DWTS férfigyőztese, mire párja átvette a szót tőle.

„Maximálisan odafigyelünk rá, hozzá igazítottuk szinte az egész nyarunkat. Megy majd táborba, lesz nyaralás külföldön és itthon, Magyarországon is. Számomra a világon a legtermészetesebb, hogy gyerekekkel foglalkozom. Hannika bearanyozza a mindennapjainkat, vele minden pillanat egy csoda, mert iszonyú jó fej, humoros kis csaj, aki partner mindenben.”