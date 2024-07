Ezen nevet a TikTok népe.

Immár több mint két évtizede hagyomány, hogy Kiszel Tünde minden évben kiadja glamúrnaptárját, amikor pedig új hónapot kezdünk, azaz lapoznunk kell a kalendáriumban, azok a rajongók is betekintést nyerhetnek a kiadványba, akik amúgy nem vásárolták meg maguknak azt. A mindig mosolygós naptárdíva ugyanis az Instagram-oldalán minden hó elején megosztja az aktuális fotót. Így volt ez most, július 1-jén is.

Mivel ezt a kiadást legfőképpen Disney-mesék ihlették, Kiszel Tünde júliusnál Arielként, azaz A kis hableányként pózol egy pikkelyes hatású, uszonyos ruhában és vörös parókában. Az Instagramon megosztott bejegyzés a jelek szerint Kajdi Csabához, azaz Cylához is eljutott, aki sajátos, sokakat szórakoztató stílusában egy rövid videót is gyártott Kiszel Tünde naptáráról.

A modellügynökség-vezető, influenszer, aki sosem rejti véka alá a véleményét, eredetileg a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében tette közzé reakcióját, ám az végül a TikTokra is felkerült. Kajdi, miközben Kiszel posztját nézte, be is kapcsolta a tévén A kis hableány című mesét, s meglehetősen egyedi módon kezdte el énekelni annak egyik betétdalát. Kajdi akkor ugyanis, amikor nem a képébe mondja másoknak, mit csinálnak rosszul, vicces sztorikkal szórakoztatja követőit. Így történt, hogy Kiszel naptára miatt átköltötte a dalt.

A humor Kiszel Tündétől sem áll távol. Ezt bizonyítja az a videófelvétel is, amely olaszországi nyaralásán készült a naptárdíváról, amint a viharos idő ellenére mosolyogva integet, közben a hullámok ide-oda dobálják. Kiszel ugyan próbált egyensúlyozni, de váratlanul elérte egy nagyobb hullám és a víz alatt találta magát. Ezt a részt persze nem vágta ki a videóból.