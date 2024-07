Élő adásban búcsúzott el a kollégáitól és a tévénézőktől.

Fotó: TV2

Mint arról beszámoltunk, február közepén jelentette be Iszak Eszter és Gyurta Dániel, hogy érkezik az első közös gyermekük. A Mokka műsorvezetője már egy ideje nem is tűnt fel a reggeli műsorban, kollégái azonban elmondták, hogy azért nem szerepel, mert hamarosan érkezik baba. Ezért a legutóbbi adásban fel is hívták az anyai örömök elé néző tévést, hogy megtudják, hogyan érzi most magát.

Jól vagyok, jól vagyunk, köszönjük minden rendben van. Azért a harmadik trimeszter vége egy picit más, mint amire számítottam. Mondták nekem, hogy fáradékonyabb leszek meg nehezebb lesz, de gondoltam, én az első trimesztert is fél lábon kibírtam, hajnali kelésekkel és mindennel együtt. De hát a harmadik trimeszter tényleg egy kicsit húzósabb, nem vicceltek

– fogalmazott a műsorvezetőnő, majd érzelmes búcsút vett a Mokka nézőitől, hiszen elérkezett az ideje, hogy szülési szabadságra menjen. Külön hangsúlyozta, mennyire fognak neki hiányozni a kollégái, akik végig segítették őt az elmúlt időszakban.

Iszak hozzátette, még mindig nem tudja felfogni, hogy hamarosan édesanya lesz.