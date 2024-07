A pár nem tagadja, nehéz néha ez a felállás számukra, de tudják, ez jelenleg a legjobb megoldás.

Fotó: Index

Hamarosan egy éve lesz, hogy párként éli az életét Balogh Edina és Szabó Simon, akik a Farm VIP legutóbbi évadában ismerkedtek meg. A szerelmesek nemrég össze is költöztek, de nem túl szokványos módon: egyszerre két otthonuk van, egy a belvárosban, egy pedig egy Budapesthez közeli kertvárosban.

„Most is azt mondom, én nem vagyok az a kertvárosi forma, engem azért a belváros határoz meg, de szeretek itt is lenni. A házat is én találtam, amikor keresgéltünk Edinával. Egyből beleszerettünk, nem volt kérdés” – vezette körbe házukban a Story magazint Szabó Simon, aki nyaralásnak éli meg az ott töltött időt. A távolság azonban elég nagy gyermekei belvárosi iskolájától, ezért volt szükség a másik lakásra is, ahonnan könnyebb a színész számára hozni-vinni a kicsiket.

„Plusz nagyon fontos neki is az az idő, amit csak hármasban töltenek együtt. Úgyhogy jelenleg két közös otthonunk van, két bázisunk. Ez azért nagyon melós, problémás. Sok a pakolás, a logisztika, mert nincs egy hely, amire rá tudjuk mondani, hogy na akkor ez a közös otthonunk.

Zavar, hogy nem tudunk együtt élni teljes mértékben, és nehezen viselem, amikor Simon Pesten alszik.

Ugyanakkor tudom, hogy jelenleg ez a legjobb megoldás, amit ki tudtunk találni” – vette át a szót kedvese, hozzátéve: ő is imádja kertesházuk kedves milliőjét.

„Annyira jó, amikor együtt sütünk-főzünk, közben a gyerekek szaladgálnak körülöttünk. Mozgalmas, de mégis olyan nyugodt és szép itt az élet.”

Az ingázás és a színésznő távolléte Szabó számára sem egyszerű, de tudja, ez csak átmeneti időszak, amíg ilyen kicsik gyermekei, aztán egy közös otthon vásárlását tervezik.

„Nekem sem jó, hogy vannak napok, amikor Edina nincs mellettem. Vagy hogy van egy itthon meg egy otthon is. De közben jó dolog is, hogy mindig eldönthetjük, mihez van kedvünk. Amikor kéthetente eljön az a négy nap, amit csak kettesben tölthetünk, akkor legtöbbször a főváros mellett döntünk, és Edinán is látom, hogy imád ott mászkálni. Mozizunk, vacsorázunk. Olyankor nem gond, ha megiszunk egy pohár bort, mert nem kell hazavezetni.”

Szerencsére már a pár gyermekei is összeismerkedtek, mint mondják, a kicsik hamar megtalálták a közös hangot egymással.

„Hasonló vérmérsékletűek a gyerekek, úgyhogy nagyon jól kijöttek egymással, és számunkra ez a legeslegfontosabb.”

