Több színváltozat is készült a kiállított képből.

Villámgyorsan vált az év egyik legnagyobb bulváreseményévé Justin Timberlake ittas vezetés miatti júniusi letartóztatása, azt azt követő kellemetlen párbeszéd közte és az őt fel nem ismerő rendőr között a világturnéjáról, valamint a nyilvánosságra hozott rendőrségi fotója.

A kép azóta bejárta az egész világot, sőt, Godfrey Lohman festő múzsájává is vált, aki különböző színkombinációkban, egy limitált szériában vászonra is varázsolta az énekes portréját. Ez került most a New York-i Romany Kramoris galériában kiállításra, a tulajdonos legnagyobb örömére:

„A jelenlegi legkortársabb művűnk!” – örvendezett a Page Sixnek a szakember. A hatalmas népszerűségnek örvendő, rengeteg érdeklődőt a helyszínre vonzó Kedd esti kimenő Justin Timberlakkel című festménysorozat darabjait 520 dollárért, azaz mintegy 200 ezer forintért meg is lehet vásárolni, pár varriáció már gazdára is talált.