Férje és lánya segít neki a legtöbb dologban, például a víz töltésben és a fürdésben is.

Fotó: TV2

Csúnya balesetet szenvedett nemrég Kandász Andrea, aki biciklizés közben esett akkorát, hogy mindkét karja eltört. Mint mondja, szerencsésnek érzi magát, hiszen így legalább feje nem sérült, bár jobb végtagját nemrég műteni is kellett.

Most már azért enyhültek fájdalmai, de nem tagadja, a mindennapok igen nehezek, főleg, hogy a legapróbb dolgokban is segítséget kell kérnie, kezeit ugyanis nem nagyon tudja használni. A Mokka otthonában látogatta meg a lábadozó tévést, akinek férje épp vizet töltött neki a stáb érkeztekor, de mint mondta, a fürdéshez is asszisztál lánya, ajtót nyitni pedig egyáltalán nem tud – a minap majdnem bent is ragadt emiatt a hálószobában, férje szabadította őt ki segélykiáltását hallva.

„Telefonálni sem tudtam volna, nem tudom megnyomni a telefonon a billentyűket sem. Nagyon érdekes helyzetek vannak” – mesélte a műsorvezető, majd megmutatta, hogy húzza ki a fiókot lábával, vagy hogyan indítja be a kávéfőzőt könyökével. Családjának persze végtelenül hálás az asszisztálásért.

„Én annyira szerencsés vagyok. Férjem is, lányom is, anyukám Zalaegerszegről a lelki támaszom. Szerintem ez egy családi csapatépítő program” – áradozott Kandász.

„Úgy érzem magam, mintha az ő életét is élném egyben. Kandász Andrea lettem, és Szabó Lolita egyben. Mindent, amit neki kellene csinálnia, mindent én csinálok, fürdés, hajmosás...” – sorolta az épp reggelit készítő gyermeke.