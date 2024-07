Fotó: TikTok

Egész Európában elterjedt az esküvői szokás, hogy a menyasszony a csokrát hátrahajítva átadja a stafétát az egyik, általában hölgy vendégnek, aki majd a soron következő lesz a „férjesedésben”. A csokordobás pillanatát ezért mindig nagy izgalom övezi; feltehetően ez volt az oka, hogy videóra vették, amikor egy brit hölgy, Fern Adelle Ditchburn dobni készült élete legszebb napján.

Ditchburn esküvőjére múlt hónapban került sor az angliai Alnwick településén, ám az meg sem fordult a fejében, hogy a csokordobás váratlan fordulatot vehet.

Az unokatestvére, Stacey May által posztolt videón az látható, ahogy Ditchburn talán kissé túl lelkesen hajítja hátra a csokrot, amelyet aztán így a legvalószínűtlenebb vendég kap el. A szerencsés nem más, mint a menyasszony hétéves unokaöccse, Carter. A videó azért is lett olyan szórakoztató, mert a kisfiú a csokorral a kezében rögtön menekülőre fogja, hiszen a hölgy vendégek közül többen is a nevét kiabálva erednek a nyomába, hogy megkaparinthassák a virágcsokrot. Az egyik nő még a földre is rohan a nagy fejetlenségben.

Mint kiderült, a kisfiú a videót feltöltő nő, Stacey May fia volt. A felvétel mostanra több mint 10 milliós megtekintésnél jár.

Még sosem látott korábban virágcsokrot dobálni. Amikor meglátta, hogy a hölgyek üldözik, olyan gyorsan futott, ahogy csak tudott

– mesélte a nő.

(via Newsweek)