A Kőgazdag Fiatalokról kérdezték a szőkeséget.

Fotó: TV2

Tuvic Aleksandra is szerencsét próbált a minap a Szerencsekerék című vetélkedőben, a játék alatt ráadásul több dolgot is elárult magáról a házigazdának, Kasza Tibinek. A nem titkoltan plasztikaimádó szőkeség, aki korábban a Bachelor – A Nagy Ő című realityben és a Farm VIP-ban is szerepelt, például furcsa fóbiájáról is említést tett, miszerint bár még sosem kapcsolta be otthon a sütőjét, attól retteg, hogy egyszer beindul magától. Valamint az is kiderült róla, hogy olyan könyvet is szokott olvasni, amiben nincsenek képek.



Mivel Tuvic korábban a Rich Kids Hungary – Kőgazdag Fiatalok adásaiban is feltűnt, Kasza Tibi rákérdezett nála, hogy tényleg kőgazdagok-e, vagy csak rátesznek egy lapáttal.

Dehogyis, szegények vagyunk nagyon. Szekérrel járunk, azért van csak lovunk, mert kocsira nem tellett. Ezért remélem, megnyerem, ami itt van!

– mondta a reality-szereplő, erős iróniával utalva arra, hogy lovardája van.