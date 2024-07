Az üzletember arra figyelmeztet mindenkit, ne dőljenek be az átveréseknek.

Jákob Zoltám megelégelte, hogy nevével, képével visszaélve hoznak létre gazemberek internetes álprofilokat, hogy aztán adatokat és pénzt csikarhassanak ki emberektől.

Mivel az üzletember egyébként gyakran adakozik, így ezek a csalások mostanában megsokszorozódtak, az áldozatok pedig jobban bedőlnek a nevével fémjelzett átveréseknek.

Egyetlen egy TikTok profilom van, meg van egy csomó kamu, aki az én nevemmel visszaél. Rám írtak sokan, hogy "Zoli, nyertem, örülsz neki?" Mondom, mit nyertél, nem hirdettem semmilyen nyereményjátékot! Innen is azt üzenem mindenkinek, hogy ne dőljön be ezeknek, én nem hirdetek nyereményjátékot, személyesen szoktam odamenni és odaadni az adományaimat. A rászorulóknak és a nem rászorulóknak is sok mindent adok, pusztán az öröm kedvéért