A séf akkorát borult, hogy azt nehezen lehet kibírni nevetés nélkül.

Az, hogy Krausz Gábor tavaly kipróbálta magát a Dancing with the Stars táncparkettjén, meglepően jól sült el. A Séfek séfe sztárja nem csak, hogy az igaz szerelmet találta meg táncpartnere, Mikes Anna személyében, de meg is nyerték az évadot. A séf korábban elmondta: nagy port kavaró válása után terápiás céllal vágott bele a showműsorba, jóllehet eleinte nem volt meggyőződve arról, hogy jó döntést hozott.

Krausz Gábor a DWTS és az új párkapcsolata miatt teljesen kivirult. Párjával, a mesterdiplomás tánctanárral már összeköltöztek; mi sem volt számukra természetesebb. Nemrég sort kerítettek az első közös nyaralásukra is, melynek során Szicíliát fedezték fel. Kalandokból bőven kijutott nekik azÁzsia Expressz című utazós reality forgatásán is, hiszen nem riadnak vissza az extrém dolgoktól. Krausz Gábor erre újabb bizonyítékot nyújtva a minap egy számára idegen területen próbálta ki magát: leteszelte a wakeboard-pályát a Lupa-tavon, jóllehet elsőre nem járt sikerrel.

Életem első próbálkozása a wakeboarddal. 30 perc szenvedés és röhögés utan megvolt az első full kör. A karomat nem érzem, de jövünk még

– jelentette ki a séf, aki nem először bizonyította be, hogy olyan területeken is képes megállni a helyét, amelyek igencsak távol állnak tőle.