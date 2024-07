Második közös gyermekét várja G.w.M-mel.

Kulcsár Edina már a negyedik gyermekét hordja a szíve alatt, így gyakorlott édesanyaként sokszor osztja meg gondolatait a témában közösségi oldalán. Mostani bejegyzésében érzelmi hullámvasútként írja le a szülőséget, amit egyébként csodásnak is tart. Az egykori szépségkirálynő ezúttal is hangsúlyozta, hogy a várandósság az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, ugyanakkor jól tudja, számtalan kihívás elé képes állítani bárkit.

Talán egy szóval úgy lehet leírni, hogy érzelmi hullámvasútra ültet, ami nem csak 9 hónapig tart, hanem bőven azután is. És talán, amit a legnehezebben él át mindenki ezekben az egyébként csodás hónapokban, az a test folyamatos változása. Persze vannak kiváltságos genetikával rendelkező anyukák, de talán többen vagyunk, akik bizony megküzdünk ezekkel a nem túl kellemes érzésekkel

– vélekedett posztjában az édesanya, aki azt is elmondta, hogy a mostani várandósságát talán mindegyiknél jobban viseli.

„Én ezt most a 4. babámmal a pocakomban szinte egyáltalán nem is érzékelem. Szerintem már hozzászoktam a látványhoz. Jó... azért van, amikor én is kiakadok, hogy nincs mit felvennem, meg jézusom, hogy nézek ki és társai, – de aztán gyorsan észhez térek. Alapvetően szeretem a testem. Nem azért mert szerintem hű de jól nézek ki, (van szemem és önkritikám, ezért is próbálok edzeni) hanem azért mert életet adott a gyermekeimnek, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok!” – tette hozzá, majd a hasonló érzésekkel viaskodó anyáknak is adott egy tanácsot.