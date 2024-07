Tiszta vizet öntött a pohárba.

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, Kozso exfelesége, Kádár Mónika előző héten azt nyilatkozta, hogy a zenész teljesen eltaszította magától családját. Mint mondta, a egykori férje nagy hibát követett el, és bánthatja, hogy nem tartja a kapcsolatot lányával és az unokájával.

Az Ámokfutók frontembere eddig nem reagált a durva vádakra, de most úgy döntött, megtöri a csendet. Miután az énekes korábbi párja és közös lányuk, az íróként tevékenykedő Amanda is beszélt a családi kapcsolatukról, Facebook oldalán mondta el a saját változatát az egészről.

– fogalmazott posztjában Kozso, majd arra is kitért, hogy valótlan állítás, hogy ne lett volna kapcsolata a szeretteivel, hisz

Nem tartottam magam soha egy mintaapának, de mindenki tudja, hogy nem csak egyféle apa létezik. De soha nem fordítottam hátat a lányomnak, mindig is szerettem, velem élt, vittem magammal külföldi utakra, hosszú évekig küzdöttem érte, jött velem interjúkra, még pár éve is a családjával is nálam lakott, mikor a házukat újították, a kisunokámmal festettünk, és alkottunk együtt- ezt ők tudják a legjobban. Mindig szerettem és akkor is szeretném, ha nem az én lányom lenne, csak elfogadtam volna sajátomnak. Ezt pedig semmilyen ex rosszindulata vagy ellenem hangolása nem tudja elvenni tőlem.