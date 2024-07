Önmagában bizonyára nem számítana különlegességnek, hogy előző hétvégén egy hatalmas bulit csaptak az angliai Crediton nevű falu italozójában, pedig mégsem számított hétköznapinak: egy papagájt éltettek a törzsvendégek. – írja a DailyStar.

Mint a beszámolókból kiderült, az összejövetel egy mini fesztivállal is felért, ugyanis a kocsma kabalája ünnepelte születésnapját, akinek tiszteletére volt élőzene és kerti sütögetés is. Kapitány, a papagáj 1985 óta szórakoztatja a vendégeket, és most töltötte be 41 életévét – ezért stílusosan ünnepelt a creditoni The New Innben.

A madár gazdája, Mark, öt évvel ezelőtt vásárolta meg a panzióval és reggeliztetéssel egybekötött vendéglőt. Elmondta, hogy Kapitányt több mint 40 évvel ezelőtt az eredeti tulajdonos, Roy vásárolta, de amikor átvette a helyet, megörökölte a szárnyast is: „Kezdetben azt hittem, hogy egy kocsmát vettem egy papagájjal, de most már tudom, hogy sokkal inkább egy papagájt vásároltam egy kocsmával”. Hozzátette, a papagájnak remek humorérzéke van, és az évtizedek alatt sok vicces szöveget megtanult a vendégektől.