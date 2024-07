Két évig alkottak egy párt.

Véget ért L.L. Junior és Dárdai Blanka kapcsolata, amelyet maga az énekesnő erősített meg Instagram oldalán.

„Nem szeretném ezt a két évet egy Instagram-történetbe belesűríteni, és talán nem is lehet. Viszont szeretném megragadni az alkalmat, hogy megtörjem a csendet. Egy ideje már nem alkatunk egy párt Lacival, és a jelenlegi helyzettel kapcsolatban nem szeretnék nyilatkozni” – írta 24 óráig elérhető történetében vasárnap este az X-Faktor egykori felfedezettje.

A pár nemrég az Ázsia Expressz új évadában is szerepelt, a tavaszi, Fülöp-szigeteki forgatások előtt azonban már arról szóltak a hírek, hogy válságban lehet szerelmük. Korábban már szakítottak is egyszer, végül tavaly decemberben találtak újra egymásra egy "rövid mosolyszünet" után. Hogy ezúttal is erről lehet-e szó, egyelőre nem tudni.