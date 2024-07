Marsi Anikó már hosszú évek óta a futás szerelmese, amiben férje, Gyarmati Gábor is partner. A Tények műsorvezetőnőjéről úgy tudni, naponta tíz kilométert fut le, s akkor is alig várta, hogy hódolhasson szenvedélyének, amikor 2019-ben egy szerencsétlen esés következtében combcsonttörést szenvedett.

Marsi még az első közös randijukon is futott a férjével, amikor a Normafánál találkoztak. Nem volt ez másképp a hét végén sem, csak akkor a Balatonnál hódoltak a sportnak, a nagy hőség ellenére is. Gyarmati az Instagram-oldalára kitett bejegyzésben meg is jegyezte, hogy Marsi jóval lekörözte őt.

Ez a NŐ itt szégyenbe rakott!! 17 km-t futott, én csak 12.5-t bírtam. Büszke vagyok rá

– áradozott nejéről Gyarmati, aki 2022 szeptemberében vette feleségül Marsit. A műsorvezető az év márciusában vált el Palik Lászlótól.