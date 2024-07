Hamar rájött, hogy a táborozás nem az ő világa.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Peter Srámek a minap a Storynak adott interjút, melyben a gyerekkoráról mesélt. A Szlovákiából származó énekes felidézte, amikor szülei 12-13 évesen először engedték el táborozni az öccsével Vágsellye közelében. Mint kiderült, hamar világossá vált számára, hogy ez volt az első, és egyben utolsó ilyen kalandja, annyira nem jött be neki az egész.

A helyszín egy használaton kívüli strand volt, mi pedig a 20 évvel korábban medencének használt, kiásott részt megtöltöttük vízzel, és rengeteget fürödtünk benne. De ez volt az egyetlen jó része. Az ágyam hideg volt, bogarak mászkáltak benne, nem volt kellemes. Volt egy központi szoba, ahol az esti gyűlések zajlottak. Ez a helyiség annyira koszos volt, hogy egyik reggel kértem egy porszívót, egy seprűt, és kitakarítottam.

– ecsetelte a lapnak az énekes, aki akkor el is döntötte, hogy neki egy életre elég volt az élményből: „Nem nekem valók a tábori körülmények, túlságosan is finnyás vagyok, szeretem a tisztaságot, a meleg vizet és a kényelmes ágyat. Nem is voltam táborozni azóta sem”.