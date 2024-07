Büszke rájuk emiatt a tévés.

Gáspár Zsolt nemrégiben nyilatkozott arról, hogy testvéréhez, Gáspár Győzőhöz hasonlóan az ő családját is „több alkalommal próbálták behálózni” különféle csatornák. Esetükben azonban nem jártak sikerrel, ugyanis gyerekei már elég korán eldöntötték, hogy nem szeretnék a nyilvánosság szeme előtt élni az életüket. A showman öccse erről a hot! magazinnak beszélt, amit a Bors is megírt.

Ki akarnak maradni ebből az őrületből. Még fiatal voltam, amikor megfogadtam, hogy mindenben támogatom majd a gyermekeimet, pont úgy, ahogy a szüleink velünk tették. Nekik nem állt módjukban, hogy egyetemre küldjenek, de szakmákat adtak a kezünkbe, és engedték, hogy a saját utunkat járjunk

– kezdte a Farm VIP gazdája, aki aki büszkén újságolta el, hogy a fiatalabbik lánya éppen a napokban tette le az államvizsgát.

„Nikol a Metropolitan Egyetemen végzett közgazdászként, amivel a családunk első diplomása lett. Úgy döntött, hogy belevág a mesterképzésbe. Fantasztikus látni, ahogy a gyerekek kiteljesednek, és örömüket lelik abban, amit csinálnak. A kisfiam, Nikolász cukrásznak tanul, és hihetetlenül ügyes is benne. Ő is idén végez, és szeretne elhelyezkedni a szakmájában. Olyan saját recepteken alapuló csodákat süt, hogy az egész család, de még a szomszédság is összeszalad, ha az utcában megérzik, hogy valami készül! Rá is mérhetetlenül büszke vagyok” – jelentette ki.

Gáspár hozzátette, a három gyermeke közül egyedül a fiában látta az ambíciót arra, hogy az ismertség útjára lépjen. Úgy véli, Nikolászban szintén ott bujkál az a fajta exhibicionizmus, ami benne is.

Egy darabig influenszerkedett is, de már leginkább a tanulmányaira koncentrál. Nem lepődnék meg, ha egy szép napon az ő kreálmányát választanák meg az ország tortájának

– árulta el lapnak a TV2 műsorvezetője, majd ejtett néhány szót az elsőszülött lányáról, Gabrielláról is, aki a családi vállalkozásukban vállalt szerepet: