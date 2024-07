Imádja az anyaságot.

Béres Alexandra már harminc éve él boldog házasságban férjével, akivel két lány gyermekük is született, a most 14 éves Panna és a 9 éves Flóra is lombikprogram segítségével jött a világra. Bár a 48 éves fitneszvilágbajnok szerette volna még bővíteni a családját, de később belátta, így is tökéletes egységet alkotnak négyen.

Ezúttal a Meglepetés magazinnak adott interjút Béres, aki elmondta, korábban szeretett volna egy harmadik gyermeket is, de a család többi tagja úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi figyelemmegosztás elegendő számukra.

Nagyon szeretek édesanya lenni, és nem titok, hogy a lányaink születése után szívesen vállaltam volna még egy kisbabát, de nálunk demokrácia van, és a többiek leszavazták a kis tesót azzal az indokkal, hogy a figyelmem a hivatásom miatt már így is sokfelé irányul, és ők nem szeretnének a jelenleginél kevesebbet kapni belőlem

– fogalmazott a lapnak fitneszedző, hozzátéve: teljesen megértette és átérezte érveiket, így elfogadta és beletörődött abba, hogy négyfős család maradnak.

(via Blikk)