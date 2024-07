Pár éve tanult meg biztonságosan úszni, most bátor tervet vett a fejébe.

A Reggeli műsorvezetőinek mesélt következő nagy kalandjáról Járai Máté, aki a Balaton átúszására készül. A műsorvezető pár évvel ezelőtt, a Survivor forgatása előtt privát úszás-oktatáson vett részt, hogy fejlessze vízi készségeit, ekkor tanult meg például orra befogása nélkül a víz alá merülni.

„Ezt én már nagyon régóta a fejembe vettem, ez egy ilyen bakancslistás álom” – kezdte a színész, akire 5,2 kilométer leúszása vár. Erre tréningezi most magát, mint mondta, futásban bármikor hozza ezt a távot, úszásban még gyakorol, bár felkészülését egy sérülés nehezítette.

„Képzeljétek el, hogy én félmaratonokat futottam, most úsztam másfél órát, soha semmi baja nem volt sem a bokámnak, sem a térdemnek. Most úsztam másfél órát, és kábé az ötödik percben odakaptam. Gyerekek, kiment a bokám a víz alatt. Én nem tudom, hogy ilyet ki tud még, ilyen nincs” – mesélte nevetve Járai, hozzátéve: hiába közeleg a július 20.-ai dátum, ha kell, fél lábbal is leússza a nagyjából háromórás távot.