Az énekesnő újra biztonságban érzi magát párja, Krisztián mellett.

Fotó: Index

Bár Judy és volt férje, Balázs házassága 15 év után zátonyra futott, az énekesnő új kedvese mellett nem is lehetne boldogabb. Erről a Hot! magazinnak mesélt most, felidézve, hogy ismerkedtek meg Krisztiánnal.

Több éve ismerjük egymást: annál a divatcégnél dolgozott, amelyiknek a márkáit a hétköznapokban is szeretjük, nem mellesleg a fotózásokhoz is ők biztosították a ruhákat. Ezáltal sokat találkoztunk, ahol jobban megismertük egymást. Mindig is szimpatizáltunk egymással, már akkor is láttam, hogy milyen jóképű, sármos, de mivel mindketten párkapcsolatban éltünk, nem néztünk »úgy« a másikra

– kezdte Judy, aki aztán előző kapcsolataik lezárása után gyorsan össze is költözött a férfival. Mint mesélte, lakva ismerszik meg az ember, és valóban, egyre jobban összecsiszolódnak párjával, remekül működnek együtt a mindennapokban.

„Ő is beszáll a házimunkába, szétosztjuk, és akkor még több időnk jut egymásra. Porszívózik, együtt visszük ki a kutyákat sétálni. Persze neki is vannak hibái, de kinek nincsenek… Ő nemcsak a szerelmem, de a társam is. Még vitatkozni is jó vele.”

Krisztián nem csupán a szerelembe vetett hitét, de az önbizalmát is visszaadta az énekesnőnek.

„Minden reggel úgy ébredek, hogy megsimogat és dicsér, hogy milyen szép vagyok, kifejezi, mennyire tisztel nőként. Mellette biztonságban érzem magam. […] Úgy érzem, a helyemen vagyok, mert úgy bánik velem, ahogy arra mindig vágytam. Gyermeket bármikor szülnék neki, kár, hogy nem lehet visszatekerni az időt. És ha megkérné a kezemet, hozzámennék!”

(Blikk)