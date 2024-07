„Miért tagadjam le? Ötven éves leszek jövőre, nem hiszem, hogy ez szégyen” – szögezte le Molnár Anikó a minap a TV2 Mokka című műsorában Szabó Zsófinak és Pachmann Péternek azzal kapcsolatban, hogy nemrég kés alá feküdt. Az egykori Nagy Ő a mellplasztikája után azért vállalt újabb szépészeti beavatkozást, mert 30 kilós fogyása után megereszkedett a bőre. Sokak szerint évtizedeket fiatalodott az operációnak köszönhetően,amit sosem tagadna le.

Volt egy nagy fogyásom – most egy picit azért visszajött, na mindegy – szóval volt egy nagy fogyásom, közel 30 kiló, és akkor nyilván a bőröm megereszkedett a nyakamnál eléggé. Ugye nagyon sokat fotózunk, és nagyon sok fotónál feltűnt, hogy ráncos, lóg egy picit, nyilván nem lógott nagyon, de voltak olyan fotók, amire azt mondta a fotós, hogy ezt nem retusálja ki. Sok fotó ment a kukába emiatt. Láttam én is a pulykanyakszerű bőrt, de most ez itt eltűnt. Kértem az orvost, hogy szeretném ezt itt megfeszesíteni