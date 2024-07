Megtartották egyházi esküvőjüket, ahol a gyerekeik elaludtak.

Mondhatni isteni csodával ér fel az, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor a válás helyett a békülést választották. 2022-ben még azt nyilatkozták, többet nem szerepelnek együtt, boldogságukról most mégis címlapon számoltak be.

A korábbi olimpikon kajakozó és az exkézilabdázó a 11 éve tartó kapcsolatukat nemrég egyházi esküvővel is megerősítették, ahol lányaik, Bella és Milla elaludtak. A Best borítóján a két sztárcsemete is látható, akik koszorúslányokként vettek részt szüleik ceremóniáján.

Nem véletlen, hogy az elmúlt három évben végül egyikünk sem adta be a válókeresetet, ami egyébként már kész volt. Isten nem engedte. A szerelem mulandó, de ami minket összeköt, az nem. Szóval Szabival nem szerelem, ez már annál sokkal több

– nyilatkozta a Best magazinnak Tápai Szabina, akinek férje, arról is említést tett, hogyan fogadták a gyerekek, Beni, Bella és Milla, hogy a külön töltött évek után újra összeáll a család.

„Miután Szabival éreztük, hogy ez működik és működni is fog, összehívtuk a gyerekeket a nappaliban, hogy elmondjuk nekik a jó hírt. Hatalmas volt az öröm, hogy anya és apa újra együtt vannak.”

Mint kiderült, Tápai Szabina húgának, Andinak köszönhetik, hogy újra egymásra találtak.

„A húgom, Andi által bekerültem egy keresztény közösségbe, ahol elkezdtem nagyon-nagyon jól érezni magam. Jó emberekre találtam, akikkel sokat beszélgettem, és újra vidám és reménnyel telivé váltam. Ez a változás pedig egy idő után Gabit is kíváncsivá tette” – idézte Tápait a 168.hu.



Az nem derült ki, melyik keresztény közösségről van szó, de az nem titok, Kucsera végül előbb keresztelkedett meg, mint a felesége.