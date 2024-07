Lenyűgözte a helyiek mentalitása.

Dobó Kata nemrég töltötte be az ötvenet, amely jeles napot az élet úgy hozta, hogy Balin ünnepelt. Most ennek kapcsán a Nők Lapjának adott interjút, melyből kiderült, hogy az indonéz szigeten egy belső utat járt be. Mint fogalmazott, az ottani mesterekkel való találkozás és egyáltalán a légkör még inkább segített neki abban, hogy közelebb jusson önmagához.

„Ezt a helyet az istenek szigetének is nevezik, ez tényleg érezhető az ottani energiákból, abból, ahogyan a helyiek gondolkoznak az életről, amilyen egyszerűen tudnak örülni mindennek. A nyugati civilizációban többnyire a hiányra összpontosítunk.” – magyarázta a színésznő, aki szerint abból csak rosszul jöhetünk ki, hogy összehasonlítgatjuk a saját életünket másokéval.

Az ott élők arra koncentrálnak, ami van, és mindennap hálát adnak. Ezt is elkezdtem behozni az életembe, és nagyon üdítő. Sokszor érek el boldogságpillanatot, amikor az itt és mostba tudom helyezni magam. Ez régen nem így volt. Azt gondolom, az élet értelme, hogy az ember minél többet ebben az állapotban lehessen. Erre keresek megoldást.

Dobó hozzátette, néhány éve azért indult el az önismeret útján, mert rájött, hogy pusztán a materiális dolgoktól senki nem fog kitejesedni.