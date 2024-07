Az énekesnő nem biztos benne, hogy férje huszonéves énjével is ilyen jól kijönne.

Hamarosan egyéves lesz a Puskás-Dallos házaspár kisfia, Ábel. Édesanyja épp ezért elsősorban az ő nevelésének szenteli most idejét, de a jövőben szeretne visszatérni zenei- és műsorvezetői karrierjéhez is. Tervei mellet a fiatal anyuka arról is mesélt a ZWorld podcast legújabb részében, hogy bár nem volt sok kapcsolata, párjai mindig idősebbek voltak nála.

„Ezt ne úgy értsd, hogy sokkal, de igen, kábé mint Petivel. Én huszon-, ő pedig a harmincas korosztályból.

Azt gondolom, lehet, hogy ez is a titka annak, hogy ennyire jól tud működni ez a kapcsolat.

Ha Petinek a huszonéves önmagával lennék együtt, akkor azért nem biztos, hogy ilyen harmonikusan tudnánk ezt működtetni..." – kezdte az énekesnő. Mint mondta, nincs ezzel egyedül, kortársai is inkább idősebb partnereket választanak maguk mellé.

„Szerintem sokszor van ez, hogy mi lányok, vagy mi nők hűségesen, szeretnénk normálisan működtetni egy párkapcsolatot, és a velünk egykorú fiúk – ez most általánosítás, de sok ilyen esetet tapasztaltam a barátnőim környezetében – meg úgy élni szeretnének, úgy máshol tartanak. Szóval lehet, hogy ez a nagyobb körkülönbség is a javát szolgálja annak, hogy ennyire jól tudjuk működtetni a konfliktuskezelést, illetve azt, hogy így egyben maradjon ez az egység" – mesélte Puskás-Dallos, példaként pedig felidézte, a vele egyidős kollégájára, Marics Petire például teljesen más szemmel nézett a Sztárban sztár forgatásai alatt.

„Úgy éreztem magam, minthogyha… nem az anyukája lennék, az nagyon túlzás, de hogy annyira máshol vagyunk az életünkben. Úgy éreztem, amikor dumáltunk, mintha az osztálykiránduláson ülnénk buszban, és dobálnánk a csipszeszacskót egymásnak. Közben én meg azt érzem, hogy a hétköznapi életemben meg nagyon más problémákban, más helyzetekben találom magam. Amivel szerintem nincsen gond” – idézte szavait a Blikk.