Röviden és tömören fogalmazta meg.

Marsi Anikó életébe akkor köszöntött be az új szerelem, amikor a legkevésbé sem számított rá. A Tények műsorvezetőnője nem sokkal azt követően ismerkedett meg Gyarmati Gáborral, hogy hivatalosan is elvált két gyermeke apjától, Palik Lászlótól, pedig akkor még nem állt készen egy új kapcsolatra. A tévés korábban úgy mesélte, volt egy pont, amikor elküldte Gyarmatit, hogy ne is keresse többet, aztán ráébredt, hogy megtalálta benne azt, amire szüksége volt. A férfi is kijelentette, hogy Marsi Anikó az a nő, akire mindig vágyott. Erről árulkodott az a bejegyzés is, amelyet Marsi második férje a napokban tett közzé az Instagramon.

A műsorvezetőnő az első szerelemről a Storynak azt mondta:

„Nem volt sok szerelmem az életemben, de még azzal sem szeretnék megbántani senkit, hogy valakit elsőnek jelölök meg, mert közben valaki más meg úgy érzi, úgy tudja, azt mondtam neki egykor, hogy ő volt az első. Ha óvodás szerelmet említenék, azzal elvehetném a dolog élét és súlyát, de az meg talán pont ezért volna komolytalan” – adott kitérő választ Marsi, aki azt azonban pontosan tudja, milyen a számára tökéletes férfi.

A megfelelő férfi az, aki ismeri minden gyengeségedet, de sohasem fogja felhasználni ellened őket

– jelentette ki.