Személyi sérülés nem történt, de csúnya károkat okozott Beryl az egykori szépségkirálynő családjának.

Ahogy arról az Index is beszámolt, hatalmas erővel söpört végig előbb a Karibi-térségen, majd az Egyesült Államok déli területein a Beryl hurrikán. A természeti katasztrófa emberéleteket is követelt, emellett hatalmas károkat okozott többek között a Texasban élő Polgár Krisztináék otthonán is. Szerencsére a család épp látogatóban volt a szülőknél Magyarországon, ám házuk így sem úszta meg sértetlenül.

„Óriási pusztítást csinált, amilyen gyorsan jött és tarolt. Kegyetlen. Én ezt nem is tudom, hogy hogy fogja tudni megoldani az önkormányzat” – kezdte az RTL-nek az egykori szépségkirálynő, aki környékbeli barátoktól, szomszédoktól is értesült a kinti helyzetről, sőt párja, Szabolcs is visszautazott nemrég Houstonba, hogy felmérje a károkat. Elmondása szerint Beryl nem csak a fákat, de az összes kerítést is kidöntötte az utcájukban, egy nagy közös udvart hozva létre, ameddig csak a szem ellát.

Egy óriás kert lett az egészből. (..) Ez ugye hétfőn történt, ezen a héten, és most már negyedik napja nincsen áram. Férjem visszament, próbálja rendbe tenni a dolgokat, megnézi, hogy mi történt a házzal. Sajnos nekünk is vannak vannak anyagi károk, viszont azzal vigasztaljuk magunkat, hogy rendben vagyunk, itthon voltunk, biztonságban voltunk, és végül is átvészeltük.

– mesélte a háromgyermekes édesanya, aki ennek ellenére jelenleg nem tervezi, hogy visszaköltözne családjával Magyarországra.

„Nálunk ez napi szinten téma, imádjuk Magyarországot, de imádjuk Amerikát is. Őszintén a mai napig nem tudjuk, hogy merre tovább, majd kiderül.”