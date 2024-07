Will Ferrell a minap Christina Applegate és Jamie-Lynn Sigler MeSsy című podcasműsorának vendége volt. A beszélgetés során többek között azt is elárulta, hogy mi az igazi neve, amivel sokakat sikerült meglepnie, jóllehet az 56 éves amerikai színész nem igazán büszke a dologra. Sőt: sokáig szégyellte, hogy John névre keresztelték, és nem is akart a John névre hallgatni sosem.

Nem is igazán nevezhető ez traumának, de emlékszem, mennyire szégyelltem magam, hogy az igazi nevem John, John William Ferrell. Az iskola első napján még Johnnak neveztek, és nagyon kellemetlen volt mindig szólni, hogy sosem használtam a Johnt, én igazából egyszerűen csak Will vagyok. Kínzó volt, mire megjegyezték a tanárok

– mesélte a Mi a manó? és a Barbie című filmek sztárja, hozzátéve, a névváltás nem az ő döntése volt.

A szüleim a John nevet adták nekem, de Willnek hívtak. Így nőttem fel. Nem is tudom, miért volt olyan ciki, amikor magyarázkodnom kellett emiatt. Talán azért, mert az iskolában a többi gyerek mindig kérdezgette, főleg az újak, hogy miért nem a John-t használom. Hosszú történet! Az emberek biztos azt gondolnák, ez a legbénább dolog a világon.

(via New York Post)