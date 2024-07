A Barbie sztárja először ment nyilvános eseményre, mióta babát vár.

Arról, hogy úton van Margot Robbie és Tom Ackerley első közös gyermeke, néhány lesifotó rántotta le a leplet körülbelül egy héttel ezelőtt. A színésznő hivatalos nyilatkozatot egyelőre nem is tett a babavárással kapcsolatban, de már rejtőzködik; a minap például Wimbledonban, az éves londoni tenisztornán járt férjével.

Ha pöttyös ruhájával nem is, a Barbie című film sztárja a gesztusaival igyekezett kihangsúlyozni, hogy áldott állapotban van. A színésznőről több olyan felvétel is készült a teniszmérkőzésen, amelyen gömbölyödő terhespocakjára tette a kezét, de férje is többször simogatta azt.

Idilli kapcsolatuk titkára sokan kíváncsiak lennének, főleg, hogy saját bevallásuk szerint csak egy dolgon szoktak veszekedni, pedig munkájuk révén sokszor a nap 24 óráját együtt töltik.