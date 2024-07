Tiszta vizet öntött a pohárba.

A Dancing with the Stars meghatározó táncosnője, Stana Alexandra a napokban töltötte be 32. életévét, amelyet a volt férjével, Köcse Györggyel ünnepelt meg, amit a rajongók nem hagytak találgatások nélkül. Többekben felmerült, hogy talán újra egy párt alkothatnak.

A Ripost ezért járt utána annak, milyen viszonyban is van egymással az egykori házaspár.

Nyilván mindkettőnk számára nagyon fontos a tánc, és egyébként egymásnak is nagyon fontosak vagyunk. Nagyon hosszú múltunk van. Mi mindig is szerettük egymást, ez nem titok. Nagyon boldog vagyok, hogy megmaradt köztünk ez a fajta jó viszony, ami nevezhető barátságnak, munkakapcsolatnak. De abban biztos vagyok, hogy mindkettőnknek sokkal fontosabb, hogy felnőttként, érettként tudjunk kezelni minden helyzetet, minthogy a múltbeli sérelmeinket vagy konfliktusainkat tovább vigyük

– mondta korábban a Tényeknek a táncosnő, aki több mint egy évtizednyi járás után 2021-ben házasodott össze Köcsével, de mint kiderült, nem ez volt életük legjobb döntése. Négy hónappal esküvőjük után, 2021 őszén jelentették be, hogy válnak.