Van, aki számára a megjelenés az egyik legfontosabb dolog az életben. Egy 28 éves brit nő, Bromley Elford például minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy azon a napon, amikor ki volt írva programozott császármetszésre, kifogástalanul nézzen ki. A Daily Mail szerint Elford műkörmösnél és szempillásnál is járt a szülés előtti napokban. A nagy napon pedig jó korán felkelt, hogy legyen ideje egy teljes smink elkészítésére és arra, hogy kivasalja hosszú szőke haját. Úgy vélte, úgy nem mehet be a szülőszobába, ha nem néz ki tökéletesen. Közös beszélgetős csoportjukba egy fotót is küldött magáról kolléganőinek, akik közül többen eléggé kiakadtak, amikor meglátták erős sminkjét, míg mások jót nevettek rajta.

Az angliai Wantage településen élő nő azt mondja: azért csípte úgy ki magát, mert jól akart kinézni második gyermeke születésekor. Első gyermekének kilenc évvel ezelőtt természetes úton adott életet, ám arról a napról nem feltétlen őriz szép emlékeket.