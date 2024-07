Az énekesnő elárulta, mi a sikerének titka.

Cserpes Laura nemrég a Storynak adott interjút, melyben arról beszélt, hogyan érte el az elképesztő a kirobbanó formáját, hiszen az utóbbi időben sok plusz kilótól szabadult meg. Nagy szerepet játszott mindebben az életmódváltása.

Tíz éve állapítottak meg az énekesnőnél inzulinrezisztenciát, valamint alulműködik a pajzsmirigye, így muszáj volt életmódot váltania, és kitapasztalnia, mely ételeket eheti, és melyeket nem. Mint mondta, neki a mediterrán diéta vált be. Sok halat, húst fogyaszt, és még annál is több zöldséget, de szereti a tenger gyümölcseit is. A 36 éves előadó gyakran főz párjával, egyrészről így mindketten odafigyelnek a helyes étkezésre, másrészről kimondottan szeret a konyhában tüsténkedni, kísérletezgetni.

A desszertekkel, süteményekkel azért még meggyűlik a bajom. (...) Valamelyik nap átjött hozzánk az édesapám, aki nagyon megörült, amikor látta, hogy épp banánkenyeret sütök. De hát ez cukor-, liszt- és tejmentes volt... És látom is magam előtt az arcát, ahogy harap egy nagyot a már elkészült sütiből, majd csalódottságában lebiggyeszti a száját. »Édes kislányom, mi ez?! Ne haragudj, de nagyon rossz, olyan, mintha a falat nyalogatnám!« – mondta. Ezen úgy nevettünk, hogy még a könnyünk is kicsordult.

– mesélte Cserpes, aki tudja, ezen a téren van még hová fejlődnie, de azért az apukája is ragaszkodik a cukros, fehér lisztes süteményekhez.

Megjegyezte, a családjában ő az egyedüli, aki ennyire tudatosan táplálkozik, és szerinte félő, hogy ez így is marad, ugyanis édesapja nem hajlandó lemondani a zsírosabb magyar ételekről.