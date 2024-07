A nő közben azt hitte, egyszerűen csak ghostolta őt újdonsült partnere.

Felkészül Hollywood és az összes streamingszolgáltató, egy meglehetősen szürreális, és már-már giccsesen romantikus történet látott napvilágot ugyanis Kaliforniából.

A két főszereplő Cody Bryant és Haley Woloshen, akik nyaralásuk alatt, egy hawaii bárban találkoztak először 2022. augusztusában. Ott derült ki, hogy egy környékről valók Los Angeles mellől, ez pedig remek kezdőlöketet adott bimbózó kapcsolatuknak. Nem csak a vakáció maradék napjait töltötték együtt, de otthon is találkozgatni kezdtek, a felfelé ívelő kapcsolat azonban egyszer csak megszakadt, amikor a férfi három héttel később Ibizára utazott barátaival, és többet nem válaszolt Woloshen üzeneteire.

„Még írt, amikor odaért, és aztán egyszer csak semmi” – kezdte a People magazinnak a 28 éves nő, aki napokig sehogy sem tudta utolérni randipartnerét. Már-már belenyugodott abba, hogy a ghostolás áldozatává vált, azaz, hogy Bryant minden indok nélkül egyszerűen csak megszakította vele a kapcsolatot, amikor végső elkeseredésében feltéved a férfi testvérének közösségi oldalára. Húga profilján aztán egy adakozási felhívást talált a kórházban kezelt Bryant javára:

mint kiderült, a férfi motorbalesetet szenvedett Spanyolországban, és kómába került.

Az információ váratlanul érte, de úgy döntött, egy jókívánság erejéig felveszi a kapcsolatot a családjával, gyerekcipőben járó románcukra való tekintettel azonban inkább tisztes távolságban marad.

„Azt hittem sosem látom többé. Vagy maximum egyszer majd egymásba botlunk a városban.”

A férfi közben az életéért küzdött Ibizán.

„Az orvosok sem tudták, hogy túlélem-e, vagy, hogy felépülök-e valaha a vegetatív állapotból. Válságos állapotban voltam” – idézte fel a 35 éves Bryant, aki egy héttel később aztán mégis magához tért, októberben pedig már az Egyesült Államokban kezelték tovább. Bár állapota javult, részleges memóriakiesést szenvedett, így az elmúlt egy hónapról, s ezzel együtt Haleyről is teljesen megfeledkezett. Telefonját böngészve azonban rálelt korábbi beszélgetésükre, ami felkeltette az érdeklődését.

„Láttam az összes üzenetet, amit Haleynek küldtem, és az járt a fejemben, biztos kedvelhettem ezt a lányt. Szóval írtam neki.”

A többi pedig már tündérmese: a fiatalok ismét napi kapcsolatba kerültek egymással, Bryant pedig újra megismerte előző barátnőjelöltjét, aki meg is látogatta őt később a kórházban. Ugyan az azóta is rehabilitációra járó férfi eleinte nem volt biztos benne, ez-e a megfelelő időpont egy új kapcsolatra, 2023 elején hivatalosan is egy pár lettek, a szerelem pedig azóta is dúl közöttük.

Senki sem tudja, mi lett volna, ha nem történik meg a baleset, vajon akkor is ennyire összekovácsolódtunk volna? Mindenesetre minden rosszban van valami jó

– mondta Woloshen.